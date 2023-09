Mkhitaryan sull’attacco dell’Azerbaijan all’Armenia: “Questo è un genocidio”

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter, il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan ha criticato duramente la scelta dell’Azerbaijan di avviare un’operazione militare nel Nagorno-Karabakh: “Centoventimila civili, tra cui trentamila bambini, sono sotto attacco militare. L’Azerbaigian ha ripreso la guerra contro il Nagorno Karabakh, bombardando civiii e infrastrutture civili dopo nove mesi di embargo commerciale, di carestia e di negazione degli aiuti umanitari. Come hanno detto gli esperti, questo è un genocidio. Invito i miei tifosi, il mondo dello sport e i media a reagire e a contribuire a diffondere la voce per ripristinare la pace. I bambini non sono un bersaglio eppure un bambino è stato già ucciso e si contano anche undici feriti“.

Foto: Instagram Inter