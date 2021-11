Mkhitaryan: “Spero di poter giocare altri 5-6 anni. Prima o poi tornerò al Dortmund”

Intervistato da ‘Sport1’ , l’esterno offensivo della Roma, Henrikh Mkhitaryan ha parlato del suo ritiro e del possibile ritorno al Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Spero di continuare a giocare il più a lungo possibile, ma dipende da molti fattori. A questa età non è più così facile prendersi cura del proprio corpo. La mia testa mi dice che potrei giocare tranquillamente altri cinque o sei anni, spero che anche il mio corpo ci riesca. Mi ha reso il calciatore che sono oggi. Una cosa è certa: tornerò a Dortmund ad un certo punto. Non so se da giocatore, ma sicuramente da spettatore!”

Foto: Sito Roma