Mkhitaryan: “Speriamo sia la partita della svolta. Siamo l’Inter e non molliamo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Sassuolo, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha così commentato la vittoria dei nerazzurri per 2-1 al Mapei Stadium: “Speriamo sia la partita della svolta. Già contro il Barcellona abbiamo voltato pagina e facciamo le cose meglio. Vogliamo vincere ogni partita lottando fino alla fine. Dopo il pareggio del Sassuolo è stato difficile ma siamo l’Inter e non molliamo. Volevamo vincere a tutti i costi. Dzeko? Sono felice per lui, merita di segnare tanto”.

Foto: Instagram Inter