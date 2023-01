Mkhitaryan: “So come essere pronto domani. La voglia di vincere è tanta”

Domani alle 20 Inter e Milan scenderanno in campo per la Supercoppa Italiana. Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Henrikh Mkhitaryan ha così presentato la sfida: “Si deve preparare bene, ma non solo io ho giocato partite così, le hanno giocate anche i miei compagni. Non c’è bisogno di dire nulla, ognuno si prepara in modo diverso. Io so come essere pronto domani”. Poi ha proseguito: “Per i tifosi sarebbe importantissimo, ma anche per noi, per le prossime partite che affronteremo. La voglia di vincere è tanta, dobbiamo essere tranquilli nella testa. Quando entri in campo tutto diventa diverso, per quello dobbiamo essere lucidi e prepararci in un modo che possa portarci al successo”.

Foto: Instagram Inter