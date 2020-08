Mkhitaryan: “Siamo una squadra che vuole vincere, possiamo trionfare in Europa League”

Alla vigilia della sfida contro il Siviglia, il centrocampista della Roma Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del calciatore giallorosso: “Siamo in un buon momento e siamo pronti. Sappiamo che sarà difficile ma faremo di tutto per vincere e per andare avanti in Europa League. Siviglia? Hanno tanta qualità ma l’abbiamo anche noi, noi sappiamo come giocare la palla e come muoverci. Domani sarà una grande battaglia, tra due squadre che vogliono vincere. Vittoria finale? Perché no. Siamo una squadra che vuole vincere. È cambiato il format, saranno tutte partite secche e in campo neutro”.

Foto: twitter Roma