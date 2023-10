Mkhitaryan: “Siamo carichi per domani. Rinnovo? Ci pensa il mio procuratore, io qui sto bene e voglio restare”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con il Salisburgo. Ecco le sue parole:

“Non cambia niente giocare la Champions, per noi ogni partita è importante. Anche sapendo che non abbiamo iniziato bene con la Real Sociedad, ma abbiamo fatto meglio con il Benfica. Dobbiamo continuare il nostro percorso. Non cambia niente essere di nuovo in testa alla classifica, non guardiamo quello adesso e poi siamo in Champions, siamo più carichi che mai. Abbiamo già dimostrato con il Benfica che vogliamo vincere queste partite e vogliamo dimostrarlo anche domani”.

“Mi sento benissimo a Milano e all’Inter. Sto facendo il mio meglio per aiutare squadra e compagni. Io faccio il lavoro sul campo, fuori ci pensa il mio procuratore con la società. Però voglio rimanere e vedremo cosa succederà. Prima di venire all’Inter, parlando con il mister gli dissi che farò di tutto per giocare, poi la scelta sarebbe stata sua. Io faccio sempre tutto per giocare e per dare il 100%. In carriera non sono stato un giocatore difensivo, ma nel ruolo di mezz’ala sto facendo di tutto per aiutare la squadra in entrambe le fasi”.

Su domani: “La prepareremo sperando di fare tutto per giocare la nostra partita. Il Salisbrugo è forte, lo abbiamo già incontrato durante la preparazione e non è stato facile. Però giochiamo in casa e vogliamo fare il nostro gioco, con i nostri tifosi e vincere. Poi penseremo alla Roma”.

Sul ruolo: “Seconda punta? Non era la prima volta. Ho sempre giocato come trequartista in carriera. Se il mister mi vede lì io lo farò, ma non mi cambia niente. Nel calcio si gioca di squadra e non con i singoli giocatori”.

Foto: Instagram Inter