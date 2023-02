Mkhitaryan: “Scudetto? Tutto è possibile. Triste per Skriniar, lui responsabile delle sue scelte”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese: “Ci sono ancora tante partite, tutto è possibile. Lotteremo fino alla fine, la cosa più importante è non perdere punti e poi vedremo dove siamo arrivati. I primi critici siamo noi stessi. Ci siamo parlati e abbiamo capito. Non importa cosa è successo prima, è importante cosa possiamo fare in futuro. Ci siamo parlati in spogliatoio, siamo una famiglia e in famiglia può succedere tutto, l’importante è parlarsi, capirsi e continuare a lottare per questa maglia”.

Su Skriniar: “Sono molto triste ma devo accettare la scelta, è la sua carriera e lui è responsabile delle sue scelte. Devo ringraziarlo di aver giocato con me. Meritava quella fascia di capitano, adesso ce l’ha Lautaro ma sappiamo che il capitano è sempre stato Handanovic. Skriniar resta comunque fortissimo anche senza”.

Foto: Instagram Inter