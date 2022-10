Mkhitaryan: “Ruolo? Mi piacerebbe giocare più vicino alla porta. Domani serviranno tutti, anche quelli che non giocheranno”

Insieme a Simone Inzaghi, nella conferenza stampa di vigilia alla sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen, c’era anche Mkhitaryan, con quest’ultimo che ha analizzato il match: “Vogliamo arrivare il più in alto possibile. Dobbiamo lavorare di più, c’è un grande potenziale, per questo non siamo soddisfatti, vogliamo raggiungere quell’Inter che vogliamo essere. Sappiamo che possiamo ancora migliorare. È la partita più importante del girone, più del Barcellona, dobbiamo qualificarci agli ottavi. Lukaku è un giocatore fondamentale così come Brozovic, ci mancano tanto. Abbiamo bisogno di tutti, non si gioca con 11 titolari, ma con tutti quelli che fanno parte della squadra”. Sul suo ruolo: “Mi trovo molto bene in campo, non importa dove. Più vicino sono alla porta avversaria meglio è, ma anche giocare mezzala va bene. Sappiamo cosa fare, siamo una squadra molto brava. Calhanoglu o Brozovic? Non fa differenza, sono due giocatori perfetti e bravi, ci capiamo molto bene. Stiamo aspettando tutti gli infortunati”.

Foto: Instagram Mkhitaryan