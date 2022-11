Mkhitaryan: “Pesano le occasioni sprecate. Scontri diretti? Faremo meglio nel 2023”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Henrikh Mkhitaryan ha così parlato del ko contro la Juventus‘: “Le occasioni sprecate pesano tantissimo, non abbiamo concretizzato quanto creato. Abbiamo preso due gol inaccettabili, ma questo è il calcio: dobbiamo guardare avanti e provare a vincere le due gare che rimangono. Sono fiducioso, abbiamo una squadra ottima, capiamo le difficoltà che ci siamo creati noi stessi, ma dovremo fare tutto per riuscire a mettere le due gare che mancano”.

Poi ha proseguito parlando delle difficoltà dell’Inter negli scontri diretti: “C’è tempo per migliorare, sono certo che nella seconda metà del campionato faremo meglio e vinceremo le partite che dobbiamo vincere”.

Infine, ha parlato della concorrenza con Brozovic: “È un bene per l’Inter: noi centrocampisti ci sosteniamo, siamo una squadra e lottiamo per un obiettivo”,

Foto: Twitter Inter