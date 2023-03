Mkhitaryan: “Oggi dobbiamo sbloccarci in trasferta. Non pensiamo al Porto”

Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Sappiamo le cose che non abbiamo fatto bene, questa partita sarà un’altra sfida per noi. Dobbiamo sbloccarci in trasferta. Dobbiamo dimostrare che anche in trasferta possiamo vincere, dobbiamo fare tutto per vincere prima della trasferta di Champions. Non pensiamo al Porto. Ci penseremo da domani”.