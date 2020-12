Mkhitaryan: “Non so se siamo da scudetto ma lotteremo fino alla fine”

L’uomo più in forma della Roma, Henrik Mkhitaryan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Torino che ha portato la Roma al terzo posto al pari della Juventus. Queste le parole dell’armeno: “Abbiamo iniziato bene la partita, giocando un buon primo tempo. La loro espulsione probabilmente ci ha avvantaggiato. Nella ripresa abbiamo concesso qualcosa dopo il 3-0, quando abbiamo un pò tirato i remi in barca a risultato ormai acquisito e hanno segnato. L’ultimo quarto d’ora è stato un po’ duro, ma siamo felici per i tre punti. Dobbiamo recuperare da questa partita, abbiamo due giorni per analizzarla e preparare una partita molto dura contro l’Atalanta: sappiamo che non sarà facile, ma non esistono partite facili. Se voglio diventare l’Ibrahimovic della Roma? No, perché ci sono ancora tante partite da giocare ed è presto per dire che possiamo vincere lo Scudetto. È un campionato un po’ strano: tutte le squadre sono molto vicine, la classifica è corta e ancora non c’è la dominatrice del campionato, come tra l’altro stiamo vedendo in altri campionati come in Inghilterra o in Spagna. Dobbiamo soltanto pensare alle prossime partite”.

Foto: Twitter Roma