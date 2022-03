Mkhitaryan: “Non era facile vincere. Ci siamo adattati alla partita e al campo”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, ha commentato a Sky Sport il successo in casa del Vitesse in Conference League.

Queste le sue parole: “Non era facile vincere qui, ma dovevamo adattarci al campo difficile. Era dura per noi e per loro, non era facile. Meno male che abbiamo segnato a fine primo tempo per poi difendere meglio nel secondo”.

Sulla squadra: “Stiamo crescendo. Non possiamo giocare nello stesso modo ogni partita e stiamo facendo ciò che il mister sta chiedendo. In questo modo possiamo cercare di vincere ogni partita”.

Più facile vincere la Conference League o arrivare quarti? “E’ più facile pensare una gara alla volta, per vedere poi dove arriveremo. Vogliamo vincere non solo sognare”.

Foto: Sito Roma