Mkhitaryan: “Non è un passo indietro, vogliamo lo scudetto. Bello entrare nel libro del calcio italiano”

Henrik Mkhitaryan, giocatore dell’Inter ha parlato dopo il 2-2 contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Non è un passo indietro, abbiamo guadagnato un punto anche se volevamo vincere. Sappiamo per cosa stiamo lottando, c’è solo un obiettivo che si chiama scudetto e vogliamo vincerlo”.

Vincere in Italia è più difficile? “Stiamo giocando in un campionato dove c’è tanta tattica, buone squadre e calciatori fortissimi. Per me sarà speciale perché è il primo nei campionati europei”.

Ogni tanto riposeresti? “Mi sento benissimo, voglio giocare ogni partita. Mi dispiace di non poter dare più spazio ai miei compagni che meriterebbero anche loro ma non è una scelta mia. Io faccio del mio meglio, poi è il mister che decide. Adesso giochiamo una volta alla settimana, per questo sono pronto a giocare ogni partita”.

Qual è il tuo segreto? “Mi sto curando, riposando e mangiando bene, il merito è anche dei miei tifosi e dei compagni che mi spingono per arrivare più in alto possibile”.

Cosa farai per lo scudetto? “Mi rimarrà nella testa, nel libro del calcio italiano. Mi basta questo”.

Foto: twitter Inter