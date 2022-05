Mkhitaryan non ce la fa: l’armeno esce per infortunio al 15′. Dentro Oliveira

Mourinho ha provato a recuperarlo in tutti i modi e l’ha schierato titolare, ma la partita di Mkhitaryan è durata 15′. L’armeno ha dato forfait per le noie fisiche che lo hanno tormentato in queste settimane. Al suo posto Oliveira.

FOTO: Sito Roma