Mkhitaryan: “Mi trovo bene ma è presto per dire se resterò qui o meno. Ci sono ancora tre mesi”

L’attaccante della Roma Henrik Mkhitaryan ha parlato a margine della vittoria contro il Lecce.

“Era importante perché è una vittoria importante per la fiducia, per i tre punti, per la testa e così possiamo essere più leggeri. Giochiamo un calcio per arrivare a segnare o fare un assist ma soprattutto per vincere. E’ più importante vincere e la fiducia della squadra. Mi trovo bene ma è presto per dire se resterò qui o meno. Ci sono ancora tre mesi“.

