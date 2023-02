Mkhitaryan: “Lukaku è capace di fare miracoli. Faremo di tutto per vincere anche in Portogallo”

Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Porto in Champions League: “Il risultato è importantissimo, vincere con una squadra come il porto non è facile ma grazie a Romelu e ai miei compagni ce l’abbiamo fatta. Non è ancora finita, ci aspetta una gara difficilissima in Portogallo e faremo di tutto per vincere anche lì. La Champions è importante, non si gioca ogni giorno, sono partite difficilissime ma abbiamo combattuto e lottato”.

Poi ha proseguito parlando di Lukaku: “Sono felice per Lukaku, non era facile per lui dopo l’infortunio. Adesso sta mostrando di essere capace di fare miracoli, per noi è fondamentale, non importa se dalla panchina o titolare”.

Infine: “Le discussioni tra i compagni capitano, conta il risultato che abbiamo fatto. Ora ci dobbiamo preparare per la seconda partita”.

Foto: Instagram Inter