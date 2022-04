Mkhitaryan ko, Mourinho: “Per uscire da una partita di questo livello vuol dire che le notizie non sono buone”

Tra le note stonate della gara di Leicester, l’infortunio accusato da Mkhitaryan. Così Mourinho a Dazn sulle condizioni dell’armeno: “Miki per uscire da una partita di questo livello vuol dire che le notizie non sono sicuramente buone. Rodgers? Lui sa che sarà dura per loro e noi sappiamo che è dura per noi. Giocheremo il ritorno di una semifinale, sarà dura per tutti”.

FOTO: Sito Roma