Mkhitaryan-Inter, conta soltanto la firma. L’attesa continua

La vicenda Mkhitaryan-Inter è molto semplice. Il club nerazzurro ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare, contratto biennale a cifre importanti (base 4 milioni più ricchi bonus). La Roma è stata avvertita, il rilancio è stato preannunciato (martedì) ma non ha ancora raggiunto la cifra dell’Inter. Martedì abbiamo spiegato che il pressing di Mourinho ha creato una fase di stand-by, il ragazzo armeno – legato al club – si è concesso un periodo di relax e riflessione, probabilmente per entrare nel pensatoio e sciogliere le ultimissime riserve. L’Inter continua a essere fiduciosa, ma prima del via libera definitivo è giusto attendere senza correre troppo. Siccome ne abbiamo viste di tutti i colori, in queste situazioni conta soltanto una cosa: la firma.

Foto: sito ufficiale Roma