Mkhitaryan: “Il rinnovo? Ne riparleremo nei prossimi giorni. Vincere era fondamentale”

Match winner per la sua Roma quest’oggi contro la Sampdoria, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN: “Importante erano i tre punti, abbiamo sofferto nel secondo tempo, meno male che abbiamo segnato nel primo. Era fondamentale vincere. Ringrazio i miei compagni per tutto.

Quanto mi piace segnare al Ferraris? Mi piace anche l’ambiente, i tifosi sono fantastici, anche i loro. Sono contento. Aver perso contro la Juve è il rimpianto più grande? Abbiamo sbagliato solo quella partita. Penso che adesso non esiste il tempo per pensare – scrive vocegiallorossa.it – è più importante avere la testa e concentrarci per le prossime partite. Il rinnovo? Ne riparleremo i prossimi giorni“.

Foto: Twitter Henrikh Mkhitaryan