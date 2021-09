Mkhitaryan: “Espulsione ingiusta per Pellegrini. Per il derby siamo pronti”

Intercettato da DAZN, anche Henrik Mkhitaryan ha detto la sua sul secondo giallo a Pellegrini e sul derby imminente contro la Lazio: “Abbiamo perso il nostro capitano per il derby, il nostro leader, quello che ci trascina e speriamo non accada più una cosa del genere. Ma non c’era nessun secondo giallo per Lorenzo. Era importante vincere questa sera e portare a casa i tre punti in vista del derby, per essere pronti”.

FOTO: Sito Roma