Mkhitaryan: “Dzeko mi ha detto che dovevo segnare, possiamo arrivare dove vogliamo”

L’armeno Henrik Mkhitaryan, autore della tripletta che ha steso il Genoa per la sua Roma, ha parlato così ai microfoni di Dazn:

“Ho parlato con Dzeko e mi ha detto che dovevo segnare, abbiamo bisogno di lui, speriamo che torni il più presto possibile.

Anno di crescita? Si, ho avuto degli infortuni prima del mio arrivo e ora è più facile entrare in condizione e mostrare le mie qualità.

Abbiamo giocatori buoni e possiamo arrivare dove vogliamo, faremo di tutto per riuscirci”.

Foto: Twitter Roma