Mkhitaryan di nuovo a disposizione: adesso deve riprendersi la Roma

Contro il Verona, Mourinho si è dovuto affidare a due talenti della Primavera affinché la sua Roma riacciuffasse il pareggio. Questo anche perché il reparto offensivo giallorosso è stato falcidiato da covid e infortuni. Finalmente, però, pare che la situazione stia migliorando e, dopo il rientro già avvenuto di Zaniolo, domani a Trigoria si rivedrà anche Mkhitaryan, tra i pochi a salvarsi nella stagione della Roma, seppur lontano dallo score ottenuto nella scorsa annata con Fonseca in panchina. L’armeno quest’anno gioca diversi metri più indietro rispetto alla sua zolla abituale, ma si è saputo calare alla perfezione nel ruolo gestendo spesso la fase di transizione dell’azione dalla propria metà campo a quella avversaria. In più è tra i pochi ad avere lo spunto per creare pericoli dopo aver saltato l’uomo: si può facilmente dire che Mkhitaryan sia il più completo dei trequartisti a disposizione di Mourinho. Il ritorno in campo, a questo punto, è sinonimo di prossima convocazione: starà al tecnico portoghese stabilire se farlo partire dall’inizio o lanciarlo a gara in corso. Ciò che tutti si aspettano è che si riprenda la Roma e la aiuti a trovare la continuità di risultati che fin troppo sta mancando ai giallorossi.

Foto: Sito Roma