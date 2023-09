Mkhitaryan: “Derby già alle spalle. Mkhitaryanismo? No c’è solo l’interismo”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Prime Video, soffermandosi sull’esordio dei nerazzurri in Champions.

Queste le sue parole: “Abbiamo già dimenticato la sfida del derby, siamo concentrati e focalizzati su questa gara, sarà importante giocare per bene per vincere. Calhanoglu è un giocatore per questa squadra è fondamentale ma, secondo me, anche senza di lui possiamo trovare soluzioni, faremo il meglio possibile per non sentire la sua assenza”.

È nato il Mkhitaryanismo dopo la tua partita nel derby? “C’è solo l’interismo”.

Foto: Instagram Inter