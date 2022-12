Notizie non buone per l’Inter nell’amichevole in corso con il Sassuolo. All’inizio del secondo tempo si è fermato Mkhitaryan, costretto a chiedere il campo per problema muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Una brutta notizia per Inzaghi a pochi giorni del big match contro il Napoli.

foto: profilo Twitter ufficiale Inter