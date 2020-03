Mkhitaryan confessa: “Ho rifiutato un ingaggio di 20 milioni per continuare a giocare al top in Europa”

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista sul canale You Tube di Yevgeny Savin: “Il 1° settembre, poco dopo aver finito una partita in cui avevo giocato con l’Arsenal, il mio agente mi chiamò per dirmi che avrei firmato per la Roma. E’ successo tutto molto in fretta. Io mi ero ripromesso che le cose con i Gunners sarebbero cambiate, ma a 30 anni hai bisogno di guardare avanti per continuare a giocare divertendoti. La pressione qui non è un problema per me, perché ho già giocato in squadre come Manchester United e lo stesso Arsenal, dove le pressioni sono quotidiane. La Russia? Non ho mai rifiutato lo Spartak Mosca, quando ero allo Shakhtar pensavo di essere nella miglior squadre dell’est e poi volevo giocare in Europa. Anche l’Anzhi provò a prendermi offrendomi quasi 20 milioni, poco meno di Eto’o, ma per inseguire il mio sogno ho rifiutato”.