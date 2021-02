Mkhitaryan: “Caso Dzeko? Non mi compete, spero solo si risolva presto”

Henrik Mkhitaryan, attaccante della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Verona.

Queste le sue parole: “Io dietro solo a Bruno Fernandes per gol e assist? Sono solo numeri: lavoro per la squadra, e volevo ringraziare i compagni, che mi aiutano a farmi sentire bene qui. Per me conta di più la vittoria della squadra e stiamo facendo bene, siamo in lotta per obiettivi importanti. Il caso Dzeko? Difficile parlarne, non è una cosa che mi riguarda e compete. Tutti vogliamo che si risolva velocemente, e siamo pronti per le prossime partite”.

Foto: Sito Roma