Mkhitaryan: “Allo United periodo difficile. Fonseca è simile a Tuchel, il suo gioco mi esalta”

In un’intervista al The Athletic, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato della sfida di domani contro il Manchester United, gara valevole per la semifinale d’andata di Europa League. Tra le altre cose, il giocatore della Roma ha parlato del suo passato allo United: “Ho avuto un periodo difficile, ma dopo i primi due o tre mesi lì, mi sono divertito molto. Ho vinto tre trofei con il club, il che è stato fantastico. Sai, alcuni calciatori giocano a Manchester da anni ma non hanno vinto nulla”.

Sulla partita: “Siamo l’unico club italiano rimasto in Europa. Gli infortuni hanno reso la nostra routine settimanale più complicata perché giochiamo tre partite a settimana e i nostri avversari giocano solo una volta. Ma non ci lamentiamo. Sappiamo che mancano solo tre partite (in Europa League), quindi dobbiamo lottare e tirare fuori il meglio di noi stessi. Se vinciamo il trofeo possiamo qualificarci automaticamente per la Champions League. Fonseca? E’ simile a Tuchel, sta cercando di mettere i giocatori nella giusta posizione dando loro la libertà di divertirsi con il loro stile di gioco”.

Foto: Sito ufficiale Roma