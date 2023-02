Mkhitaryan: “Abbiamo fatto vedere a tutto il mondo che non si scherza con noi. Siamo l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Henrikh Mkhitaryan, ha così parlato dopo la vittoria per 3-1 sull’Udinese: “Sto bene, ho un po’ di dolore ma spero di recuperare per la prossima partita. Era importante vincere per il morale e per prepararsi per la partita di Champions con il Porto. Non abbiamo mai mollato e abbiamo vinto questa partita. Avevo bisogno di segnare e l’ho fatto, spero di continuare così. Se il mister dice che devo giocare titolare, lo faccio, altrimenti aiuterò i miei compagni dalla panchina“. E in vista della sfida contro il Porto: “Possiamo vincere contro il Porto, non ci sono partite facili ma l’importante è prepararsi bene. Siamo una squadra fortissima, abbiamo fatto vedere a tutto il mondo che non si scherza con noi. Siamo l’Inter, possiamo vincere contro ogni squadra”.

Foto: Instagram Inter