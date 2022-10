Mitrovic: “Sono stato vicino alla Roma, ma ho un debole per il Napoli”

In un’intervista rilasciata a la Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Fulham Aleksandar Mitrovic, ha toccato vari argomenti, parlando sia del suo connazionale Vlahovic che della sua carriera, svelando anche qualche retroscena: “Il gol di Vlahovic nel derby di Torino? L’ho visto anche io in televisione: un gran gol, da bomber d’area. Dusan ha avuto due occasioni e ha fatto un gol. Se non ha realizzato la doppietta è soltanto perché Vanja, sullo 0-0, ha avuto un riflesso super. Bello vedere cinque miei compagni di nazionale nel derby di Torino. Seguo spesso la Serie A, in Italia ci sono tanti serbi. Io, in passato, ho sfiorato la Roma. In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro. Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli e per i tifosi azzurri”.

Foto: twitter Fulham