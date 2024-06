Mitrovic: “Siamo stati sfortunati. Il pareggio è meritato. Ora dobbiamo battere la Danimarca”

Aleksandar Mitrovic, attaccante della Serbia, ha parlato ai canali ufficiali della Uefa dopo il pareggio contro la Slovenia.

Queste le sue parole: “Il gol è stato un momento fantastico e un punto importante per noi, abbiamo rimontato negli ultimi secondi, ma abbiamo meritato il pareggio. Loro nel primo tempo hanno giocato meglio di noi, ma nella ripresa abbiamo prevalso noi. Abbiamo creato tante occasioni e io personalmente sono stato particolarmente sfortunato, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Questo punto è importante per noi ed è fondamentale poter contare solo su noi stessi e avere in mano il nostro destino. Dobbiamo raccogliere le forze per la sfida contro la Danimarca e speriamo di mostrare il nostro miglior calcio fra cinque giorni”.

Foto: twitter Serbia