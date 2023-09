Mitrovic: “Quella araba un’offerta irrinunciabile. Vlahovic? Come tutti ha bisogno di essere supportato”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo attaccante dell’Al-Hilal Mitrovic si è espresso così sulla sua nuova esperienza, oltre che su Vlahovic e Milinkovic-Savic: “Mi sento bene fisicamente e mentalmente. e a 29 anni ho raggiunto la piena maturità. Il mio unico sogno è segnare in tutte le gare, ma per riuscirci bisogna stare focalizzati su una partita alla volta. Quando ho ricevuto l’offerta dell’Al-Hilal ne ho parlato con la mia famiglia, era impossibile rinunciare. Non ho nostalgia dell’inghilterra, ho giocato tanti anni lì e sono contento di essere approdato in un top club: qui l’Al-Hilal un po come il Real Madrid in Europa. Dell’Arabia mi hanno sorpreso il calcio e l’interesse dell’agente per il pallone: consiglierei anche a Vlahovic un’avventura qui, in nazionale mi ha chiesto come mi sto trovando, ma è contento di far parte di uno dei club più forti d’Europa. Potenzialmente è il miglior attaccante della serie A, ha tutto per segnare 25 gol e spero lo faccia già contro la Lazio, ma come tutti i bomber ha bisogno di giocare sempre e di essere supportato dalla squadra. Milinkovic? E’ fortissimo, mancherà alla Lazio, di cui è stata una leggenda, e anche alla Juve perché è un giocatore come lui fa la differenza in tutte le big: parla sempre con affetto dell’Italia“.

Foto: Facebook Al-Hilal