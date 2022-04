MITROVIC, GOL E RECORD NEL FULHAM

Il Fulham ieri sera ha festeggiato il ritorno in Premier League, grazie al successo per 3-0 sul Preston. Un 3-0, he ha visto la firma, con una doppietta, dell’attaccante Aleksandr Mitrovic.

Il bomber serbo, è protagonista, se vogliamo, assoluto, della stagione del Fulham. Per lui infatti, numeri record in Championship quest’anno: ben 40 gol in 40 gare disputate. Numeri strepitosi, per un attaccante che ad altissimi livelli, in passato, non era mai riuscito a fare quel salto di qualità che più volte ci si auspicava.

Un attaccante che più volte era stato anche vicino alla Serie A, in particolare nel 2015, quando fu vicinissimo alla Roma, che lo aveva puntato come alternativa a Dzeko, con Sabatini che poi riuscì a spuntarla con il Manchester City per arrivare a Dzeko e con Mitrovic, all’epoca in forza all’Anderlecht, che che finì al Newcastle.

Aleksandar nasce a Smederevo il 16 settembre del 1994 e cresce nel settore giovanile del blasonato Partizan Belgrado, che nel 2011-12 gli fa disputare la prima stagione da professionista nel Teleoptik (26 presenze e 7 gol), per poi richiamarlo alla base e vincere il campionato anche grazie alle 18 reti totalizzate nel complesso dalla giovane prima punta.

Il 30 agosto di quel 2013, l’Anderlecht scuce 5 milioni per il suo cartellino e lo porta in Belgio, venendo ripagato con 44 gol e 11 assist nelle 90 gare giocate in due anni, con allegato titolo nazionale per i bianco-malva e di capocannoniere per Mitrovic. Nel frattempo, Mitrovic trascinava anche la Serbia Under 19, a vincere il campionato Europeo.

Come detto in precedenza, nell’estate 2015, passa in Premier, al Newcastle. Ci si aspetta il salto di qualità definitivo, ma l’attaccante non riesce a ripetersi ai sui livelli precedenti: non male la prima annata (9 reti in 34 presenze) a livello personale, male per il club, con il Newcastle che viene retrocesso in Championship, nonostante l’arrivo in panchina di un santone come Rafa Benitez.

Mitrovic riparte dalla Championhip, partecipando al ritorno dei bianconeri in Premier con appena 6 reti in 25 apparizioni, con sole sei gare da titolare. Numeri troppo esigui, questi ultimi, che hanno indotto l’attaccante a scendere nuovamente di categoria pur di rilanciarsi.

La decisione, quindi, nel gennaio 2018, di passare in prestito al Fulham. Il suo rendimento, di colpo, lievita. Contribuisce alla promozione del Fulham con ben 12 gol in 17 presenze fino a giugno. Il Fulham lo riscatta dal Newcastle nell’estate 2018.

Inizia così una serie di altalenanti sali e scendi per l’attaccante serbo. In Premier, nel 2018-19, segna 11 gol, ma non evita la retrocessione. Nel 2019-20, in Championship, altra grande stagione, con 28 gol e nuova promozione in Premier.

Nel 2020-21, la sia peggiore stagione personale, con soli 3 gol nel massimo campionato inglese e nuova retrocessone in Championship. E la storia si ripete quest’anno, con numeri da record nella seconda serie inglese, come detto, 40 gol in 40 gare disputate.

Ora la domanda sorge spontanea, riuscirà finalmente Mitrovic a dimostrare le sue potenzialità anche nel massimo campionato inglese, o ormai la sua dimensione è questa? E’ difficile rispondere, anche perché il bomber serbo ha dimostrato che ad alti livelli può competere.

Suo il gol che lo scorso novembre ha mandato la Serbia ai Mondiali, con la vittoria sul Portogallo. Mitrovic ha anche vinto il titolo di Capocannoniere della Uefa Nations League del 2018-19. Vanta 44 gol in 71 presenze con la maglia della Serbia, miglior attaccante della storia della sua Nazionale. Insomma. non è l’ultimo arrivato, ma questa sua grande difficoltà in Premier, va capita.

Magari è arrivato il momento di smentire tutti la prossima stagione.

Mitrovic ha una struttura fisica imponente (189 cm per 83 kg), a dispetto delle lunghe leve che gli consentono di fare la differenza nel gioco aereo. E’ dotato di una buona rapidità che lo porta a muoversi lungo il fronte della prima linea, fermo restando che le sue caratteristiche sono da punta centrale da 4-3-3 o 4-2-3-1.

