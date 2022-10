Mitrovic: “Allegri si rialzerà grazie a Vlahovic”

L’attaccante del Fulham, Aleksandar Mitrovic, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando dei suoi due connazionali alla Juventus, Kostic e Vlahovic, ma soprattutto di quest’ultimo: “Dusan è un vero top, Allegri si rialzerà grazie a lui e Kostic. Dusan lavora tantissimo in allenamento, non si accontenta mai. Se conserverà questo spirito, e non ho dubbi sul fatto che non cambierà mai, potrà migliorare ancora di più”.

Foto: twitter Fulham