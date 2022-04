“Mister campionato” Coman punta Giggs e Strand: è caccia al record

Dieci stagioni da professionista, altrettanti campionati vinti. Kingsley Coman anche in questa stagione non è venuto meno alla piacevole abitudine che ne sta contraddistinguendo la carriera e, grazie al successo festeggiato con il Bayern Monaco, è arrivato a quota dieci. Inevitabile pensare che il classe ’96 non voglia fermarsi e puntare al record di campionati vinti sia nelle famose “top 5” leghe europee che su più ampia scala: primati che appartengono rispettivamente a Ryan Giggs, tredici volte campione d’Inghilterra con il Manchester United, e al norvegese Roar Strand, che nel corso della propria carriera ha festeggiato per ben sedici volte con il Rosenborg.

Foto: Twitter Bayern Monaco