Missori si presenta al Sassuolo: “Qui posso crescere tanto. Spero di fare il percorso di Pellegrini”

Filippo Missori ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde della sua nuova avventura dopo il trasferimento dalla Roma: “Indossare la maglia della Nazionale penso sia il sogno di ogni ragazzo che gioca a pallone e coronarlo con la vittoria dell’Europeo che non arrivava da parecchi anni è un sogno che si realizza”.

Gli inizi in giallorosso: “A 9 anni mi è arrivata la chiamata della Roma, una chiamata che un bambino non si aspetta. Ho fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. A scuola, al parco con gli amici, alcuni erano invidiosi perché un ragazzo di 9 anni che va a Trigoria a giocare nella Roma non è da tutti ma ho sempre cercato di avere la mente lucida”.

Perché ha scelto Sassuolo? “Questa società mi è sempre interessata molto per come lavora con i giovani, come si è visto con Pellegrini, Frattesi, Scamacca ma anche altri ragazzi della Primavera mi parlano molto bene. So che se dai tanto puoi trovare il tuo spazio. La Roma in questi ultimi anni ha cambiato ‘mentalità’ per far crescere i giovani e per farli adattare in prima squadra anche per gli anni successivi, per dove andranno a giocare. Il Sassuolo è una di queste, ma da tanto tempo, e questa è una delle cose che mi ha spinto di più ad accettare la chiamata”.

Ha parlato con Pellegrini? “No, non ci ho parlato particolarmente. La chiamata è arrivata a fine stagione, quando già le righe si erano sciolte. So che vuol dire per un ragazzo di 19 anni cambiare squadra, cambiare città. So che lui l’ha vissuta bene, è stato felice, spero di fare il suo stesso percorso”.

Quali sono i suoi obiettivi “Il primo obiettivo è quello di crescere, calcisticamente ma soprattutto come ragazzo, stando tra i grandi maturi prima. Il primo obiettivo è stare tranquillo con me stesso, stare lontano da casa non è facile. Stare in tranquillità, sereno, crescere piano piano”.

Cosa pensa del tecnico Dionisi?“Il mister è contento che io sia qui, soprattutto per non aver preso vacanze e per essere venuto qui subito dopo l’Europeo. È un mister che pretende tanto, come è giusto che sia, giochiamo ad alti livelli ed è normalissimo”

