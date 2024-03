Missile di Pellegrini, Italia avanti 1-0 sull’Ecuador all’intervallo

L’Italia conduce per 1-0 sull’Ecuador al termine della prima frazione di gioco. Partono forte gli Azzurri che sbloccano la gara dopo appena 3′: Dimarco batte la punizione, respinge la barriera, sulla palla si avventa Pellegrini che, al volo, insacca alle spalle del portiere dell’Ecuador. E l’Italia sfiora anche il raddoppio. Cross di Bellanova, testa di Dimarco tutto solo che incrocia malamente mandando la palla a lato di molto. Gli uomini di Spalletti tengono bene il campo e cercano il raddoppio in più occasioni, sfiorandolo in più occasioni con Dimarco e Zaniolo.

Foto: Instagram Pellegrini