Mirri: “Serie A? Non ci poniamo alcun limite”

Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parlato dal ritiro dei rosanero in Trentino.

Queste le sue parole: “I calciatori si stanno allenando in condizioni eccellenti, da questo punto di vista i ragazzi ed Eugenio stanno bene. Stiamo iniziando un percorso che poi continuerà a Torretta, mi sembra tutto molto bello. – continua Mirri come riporta Stadionews.it – Non parlo di mercato, non è mia competenza. Dovremo essere capaci di creare una buona alchimia fra quelli che erano già presenti e i nuovi arrivati, se ne saremo capaci non ci porremo alcun limite”.

Foto: sito Palermo