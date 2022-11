Miretti: “La Juve mi sta permettendo di crescere. Il mio modello è De Bruyne”. E sul Nantes…

Il centrocampista della Juventus, Fabio Miretti, è stato premiato come Best Italian Golden Boy. Il giovane talento bianconero ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “È un piccolo traguardo che mi sprona a migliorare ancora di più. Sono molto emozionato, ringrazio tutti per questo premio, soprattutto la Juventus che mi sta permettendo di crescere giorno dopo giorno. Il mio modello è De Bruyne, un giocatore straordinario. Provo a rubargli qualcosa ogni volta che lo vedo in TV. Il Nantes? Una volta ci sono stato con le giovanili e abbiamo vinto un torneo. Speriamo possa essere di buon auspicio”.

Foto: Miretti Instagram