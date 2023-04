Miretti: “Ho scoperto di essere titolare poco prima della partita, mi sto godendo questo momento”

Il centrocampista Fabio Miretti ha commentato nel post partita l’ottima prestazione in terra portoghese che ha regalato l’accesso in semifinale di Europa League alla sua Juventus svelando un curioso retroscena: “L’ho scoperto solo poco prima della partita, non sapevo di dover giocare titolare. L’ho saputo solo quando Allegri ha dato la formazione ma come al solito ero tranquillo, visto che non era la prima gara da titolare. Fino a un anno fa non avrei mai pensato di essere qui a giocarmi la semifinale di Europa League, mi sto godendo al massimo questo momento, sono in una squadra forte e ho tutto il tempo di migliorare: con loro accanto sono sicuro di riuscire a farlo“.

Foto: instagram personale miretti