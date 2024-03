Miretti: “È mancata cattiveria. Ma non aver subito gol è un passo in avanti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista della Juvrntus, Fabio Miretti, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa: “Nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni. Abbiamo colpito due pali ma negli ultimi 30 metri è mancata la cattiveria di fare gol e chiudere le partite. In queste situazioni porti a casa un punto che però non ci basta. C’è rammarico perché era importante vincere, ma non aver subito gol è un passo in avanti. Tirarmi fuori dall’area è nelle mie caratteristiche ma devo migliorare la presenza in area perché per un centrocampista è una componente importante”.