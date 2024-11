Miretti: “Dispiaciuti per l’esonero di Gilardino, ma ora piena fiducia in Vieira”

Le parole in conferenza stampa di Fabio Miretti, centrocampista del Genoa e autore di un gol nella sfida contro il Cagliari (2-2). L’ex Juve ha parlato dell’addio di Gilardino, e del lavoro svolto col nuovo tecnico Patrick Vieira.

“Ora arriva il momento più difficile che è quello che mantenere un livello molto alto. Era difficile fare peggio della partita col Como, a livello individuale, ora si può solo migliorare. Inizio a sentirmi meglio fisicamente, oggi ho avuto il tempo di entrare in partita e minuto dopo minuto mi sono sentito a mio agio. Grazie ai miei compagni di squadra. L’esonero di Gilardino? Ero in Nazionale quando ho saputo la notizia. Quando sono tornato eravamo dispiaciuti perché avevamo grande fiducia e rispetto per mister Gilardino. Questo fa parte del calcio, ora abbiamo completa fiducia in mister Vieira, ha iniziato a farci capire le sue idee di gioco. Oggi si è visto qualcosina, ora dobbiamo migliorare”.

Foto. Instagram Genoa