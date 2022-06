Miretti: “Allegri mi ha dato tanti spunti per migliorare. Il futuro? Penso solo alla Nazionale e all’esame di maturità”

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha parlato dal ritiro dell’Italia Under 21: “Penso che il mio ruolo sia la mezzala, ma mi trovo bene anche come mediano o trequartista. Da quando ho iniziato ad allenarmi stabilmente con la prima squadra sono cresciuto molto, essendo un tifoso cresciuto nel vivaio bianconero per me è stata un’emozione indescrivibile poter giocare per la mia squadra del cuore. Allegri? Penso che il mio ruolo sia la mezzala, ma mi trovo bene anche come mediano o trequartista. Da quando ho iniziato ad allenarmi stabilmente con la prima squadra sono cresciuto molto, essendo un tifoso cresciuto nel vivaio bianconero per me è stata un’emozione indescrivibile poter giocare per la mia squadra del cuore. Il mio futuro? Non lo so, adesso i miei pensieri sono tutti alla Nazionale e poi all’esame di maturità“.

Foto: Instagram Miretti