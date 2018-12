Mirante e l’esordio in Champions: “Sensazioni positive, partita importante. Dobbiamo ritrovare la fiducia”

Antonio Mirante, portiere della Roma, ha parlato poco prima della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen ai microfoni di Roma TV: “Partita importante per noi, è un momento particolare. Non ci sono partite facili in questa competizione, ma abbiamo fatto un buon cammino. È anche un’occasione per chi ha giocato di meno come me, però vogliamo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto durante tutta la fase a gironi. Il Plzen? Sappiamo l’importanza della partita per loro, ma anche per noi, come dicevo prima abbiamo affrontato questa competizione sempre con il piglio giusto. Esordio in Champions per me? Sensazioni positive, ma alla mia età c’è più consapevolezza nella partita che vado ad affrontare, dunque è una soddisfazione personale ma anche un merito dei miei compagni che mi hanno sempre dimostrato fiducia”.

Foto: Roma Twitter