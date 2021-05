Mirante lascia la Roma, il messaggio del club: “Grazie Antonio per queste tre stagioni”

Antonio Mirante lascia definitivamente la Roma. Il portiere, che aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non rinnoverà con il club giallorosso. Attraverso il proprio profilo Twitter, la società ha voluto salutare il giocatore: “Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso. In bocca al lupo per il futuro”. A questo messaggio è stato aggiunto anche un video con le migliori parate di Mirante in questi anni alla Roma.

Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso 👏 In bocca al lupo per il futuro!#ASRoma @MIRANTE83 pic.twitter.com/jVVAet1oIO — AS Roma (@OfficialASRoma) May 29, 2021

FOTO: Twitter Roma