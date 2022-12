Mirante: “Il Liverpool tornerà in campo il 26 dicembre. E’ più avanti di noi nella preparazione”

Antonio Mirante, terzo portiere del Milan, alla Gazzetta dello Sport è tornato sul ko dei rossoneri contro i Reds nella giornata di ieri in amichevole.

Queste le sue parole: “Il Liverpool è avanti a livello atletico, torneranno in campo il 26 dicembre. È stato buono che alcuni abbiano potuto giocare tanto, soprattutto chi è stato fuori a lungo. Certo, strano tirare i rigori dopo una partita non finita in parità”.

Foto: twitter Milan