Mirante: “Abbiamo fallito l’obiettivo principale. De Rossi? Ci ha lasciato l’attaccamento a questa maglia”

Il portiere della Roma, Antonio Mirante è stato premiato oggi nella Capitale nei saloni del Circolo Canottieri Aniene con il premio Ussi. Dopo aver ritirato il pieno si è reso disponibile alle domande dei cronisti presenti: “Abbiamo fallito l’obiettivo principale. Ci dispiace perché a un certo punto della stagione abbiamo ricominciato a crederci. Per arrivare quarti in classifica dovevamo avere più continuità di prestazioni e di risultati. Titolare il prossimo anno? Io mi sento un portiere della Roma e basta. Mi sento un portiere della Roma come tutti gli altri si sentono calciatori della Roma. Nelle grandi squadre c’è sempre competizione, in tutti i ruoli”. Ovviamente non poteva mancare la domanda sull’addio di ieri di Daniele De Rossi: “È stata una cosa commovente per tutti noi. Una cosa che fa avvicinare ancora di più i tifosi al calcio. Penso che anche le altre tifoserie abbiano dimostrato a De Rossi tutta la stima e l’affetto”. Infine sulla promessa da fare ai tifosi: “Non ci sono promesse da fare. Sicuramente i tifosi si aspettano grande attaccamento, e questa è una cosa che Daniele ci ha lasciato”.

Foto: Twitter ufficiale Roma