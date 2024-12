Miranda: “Partita strana e sfortunata. Pobega e Castro erano abbattuti”

Juan Miranda, difensore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Verona.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita strana, siamo stati sfortunati visto anche l’espulsione e come abbiamo subito i gol. Dobbiamo continuare a lavorare con l’umiltà di cui ha parlato il mister per il girone di ritorno che sarà altrettanto difficile”.

Cosa avete detto a Castro per consolarlo? “Si, era arrabbiato come tutti e avendo fatto autogol si sentiva particolarmente in colpa verso la squadra. Santi è molto giovane e devo continuare a lavorare come sta facendo perché sta dando tanto al Bologna”.

Avete avuto modo di confrontarvi con Pobega? “Si, in spogliatoio era molto abbattuta, lasciare la squadra in dieci è sempre qualcosa che fa dispiacere. Io non ho visto l’episodio e non posso giudicare, lui dice che non era rosso. Ora deve continuare a lavorare”.

