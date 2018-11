Intervistato da ESPN, Joao Miranda, difensore dell’Inter, chiedere di avere più spazio in campo al tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: “E’ logico che un giocatore del mio livello vorrebbe giocare sempre, ma come ho detto sono qui per aiutare. Voglio fare del mio meglio e approfittare di tutti i minuti a disposizione”.

Foto: BeIN Sports