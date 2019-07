Miranda: “Futuro? Ora valuto le proposte”. Tra Monaco e Marsiglia…

Vi abbiamo raccontato che Jardim ha messo Joao Miranda in cima alla lista per la nuova difesa del Monaco. Dopo i contatti di due giorni fa, l’offerta del club monegasco è di due anni, un pressing totale e la volontà di chiudere. Miranda ci sta riflettendo, in attesa resta il Marsiglia che è pronto a inserirsi per quella che oggi è una volata tutta francese. Intanto, il centrale dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Yahoo Esportes sul proprio futuro: “Ho provato a spegnere il telefono per concentrarmi sulla nazionale. Ora inizierò a valutare le proposte e a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni”.

Foto: jczqw.com