Miranda: “Abbiamo dimostrato di essere al livello della Juve. La differenza…”

Così Joao Miranda, difensore nerazzurro, ai microfoni di Inter TV subito dopo il ko di misura in casa della Juve: “Sconfitta dura, abbiamo fatto un grande primo tempo e poi abbiamo sbagliato alcune occasioni. La Juve è una grande squadra e ha sfruttato l’occasione per segnare. Ora testa alla Champions. La differenza è stata che la Juve ha avuto un’occasione e ha segnato, mentre noi non ci siamo riusciti avendone di più. Però abbiamo giocato una buona partita. Oggi abbiamo dimostrato di essere al loro livello, bisogna soltanto sfruttare meglio le occasioni da rete”.

Foto: beinsports